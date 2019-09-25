Распорядители аукциона вымогали у предпринимателя 100 тысяч гривен

Арбитражный управляющий и служащий торгов по продаже коммунальной недвижимости требовали от местного предпринимателя 100 тысяч гривен за обеспечение победы в конкурсе на приобретение имущественного комплекса в одном из районных центров Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 25 сентября.

В случае отказа распорядители угрожали сорвать аукцион в интересах других участников. По условиям сделки коммерсант обязывался восстановить котельные, производственную базу и несколько зданий коммунальной собственности. Для проведения оборудки злоумышленники гарантировали уменьшение на аукционе цены коммунального имущества с 4,2 миллиона гривен до 630 тысяч.

Подозреваемые были задержаны сразу после получения всей суммы взятки за "обеспечение" результата аукциона. Одним из задержанных оказался частный адвокат.

В настоящее время в рамках открытого уголовного производства решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 (принятие предложения, обещание или получение аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг) Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению и задержанию проводилась совместно со следователями полиции Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, ГБР расследует хищения в порту Южный под Одессой. Руководство предприятия заплатило 26 млн грн за два тепловоза, реальная стоимость которых составляет менее 3 млн грн. К тому же, тепловозы были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ.

Также стало известно, что в вузе в Харькове работники вымогали взятки у иностранных студентов. Взяточника задержали с поличным: чиновник требовал тысячу долларов "за решение вопроса" с академической задолженностью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net