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25. 09. 2019

Парламент Великобритании возобновил работу

Парламент Великобритании возобновил работу в среду, 25 сентября, после решения Верховного суда страны, признавшего приостановку парламента незаконной, сообщает Reuters.

Напомним, 28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Также сообщается, что сегодня Джонсон должен выступить на заседании парламента. В связи с этим он преждевременно покинул сессию Генассамблеи ООН.

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Источник: korrespondent.net
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