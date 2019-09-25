Под Киевом мужчина утонул вместе с авто

Неподалеку села Старое Бориспольского района автомобиль утонул вместе с мужчиной, который находился внутри транспортного средства. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"По спецлинии "102" позвонил его друг, с которым они вместе отдыхали, и сообщил, что авто ушло под воду и оттуда никто не выплыл. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. С помощью специальной техники извлекли из воды автомобиль, в котором нашли уже неживого мужчину. Им оказался 41-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий были воссозданы все детали трагического инцидента.

Так, по данным полиции, двое родственников поехали на рыбалку. Там они выпили водки и легли спать. Один заснул у костра, а другой – в машине. Мужчина, уснувший на берегу, проснулся от странного шума и увидел, как машина тонет в воде. Своего же друга он не нашел.

По данному факту возбуждено уголовное производство пр статье о несчастном случае. Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти. Проводится досудебное расследование.

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Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина прыгнул с моста в реку и погиб.

А в Харькове на пляже отдыхающие раскачали канатный мост и он упал в воду вместе с ними. Обошлось без жертв.

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Источник: korrespondent.net