Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 16:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
25. 09. 2019

Под Киевом мужчина утонул вместе с авто

Неподалеку села Старое Бориспольского района автомобиль утонул вместе с мужчиной, который находился внутри транспортного средства. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"По спецлинии "102" позвонил его друг, с которым они вместе отдыхали, и сообщил, что авто ушло под воду и оттуда никто не выплыл. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. С помощью специальной техники извлекли из воды автомобиль, в котором нашли уже неживого мужчину. Им оказался 41-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий были воссозданы все детали трагического инцидента.

Так, по данным полиции, двое родственников поехали на рыбалку. Там они выпили водки и легли спать. Один заснул у костра, а другой – в машине. Мужчина, уснувший на берегу, проснулся от странного шума и увидел, как машина тонет в воде. Своего же друга он не нашел.

По данному факту возбуждено уголовное производство пр статье о несчастном случае. Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти. Проводится досудебное расследование.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом мужчина утонул вместе с авто

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина прыгнул с моста в реку и погиб.

А в Харькове на пляже отдыхающие раскачали канатный мост и он упал в воду вместе с ними. Обошлось без жертв.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.