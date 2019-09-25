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25. 09. 2019

Землетрясение в Пакистане: число жертв выросло до 37 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, увеличилось до 37, пострадали 500 человек, сообщает газета Express Tribune в среду, 25 сентября.

Как отмечается со ссылкой на районную администрацию Мирпура, 160 человек из числа пострадавших находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования семьям погибших и поручил правительству оценить ущерб и сделать все для оказания помощи пострадавшим.

Накануне в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Изначально сообщалсь о гибели 19 человек и более 300 пострадавших.

Подземные толчки ощущались на большей части северного и северо-восточного Пакистана, в том числе в столице Исламабаде. При этом в Индии никаких экстренных мер в связи с землетрясением в приграничной зоне объявлено не было.

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Источник: korrespondent.net
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