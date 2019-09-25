В порту в Норвегии загорелся российский траулер

В порту города Тромсе на севере Норвегии загорелся российский траулер. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK в среду, 25 сентября.

Сообщение о пожаре в бухте Брейвика поступило в полицию около 11 утра. Экипаж траулера состоял из 29 человек. После полудня полиция сообщила, что все члены экипажа находятся на суше.

На обследование с подозрением на отравление дымом отправили 12 человек.

Пожар вызвал высокий уровень задымленности в порту и окрестностях. Из-за этого находившихся в непосредственной близости людей эвакуировали. Полиция также попросила людей, живущих в этом районе, закрыть окна.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. По предварительным данным, причиной пожара стала халатность при проведении сварочных работ на судне.

Владельцем траулера оказалась компания Мурманский траловый флот.

"Никто из российских моряков не пострадал, экипаж временно размещен на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии. По словам инспектора, если траулер в результате пожара окажется непригодным к проживанию на нем моряков, вопрос об их дальнейшем размещении в Тромсё будет решаться местным судовым агентом (компания HolmAgency), российским судовладельцем и норвежскими муниципальными властями", - сообщил генконсул России в Киркенесе Игорь Лапицкий, передает РБК.

Напомним, что ранее пожар произошел на крупном плавучем заводе у Южных Курил. Капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа.

Также сообщалось, что в Херсоне на заводе горело судно. Загорелась обзорная палуба корабля, который на момент возгорания находился на ремонте на заводе им. Коминтерна.

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Источник: korrespondent.net