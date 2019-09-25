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25. 09. 2019

СБУ задержала украинцев, переправлявших нелегалов в ЕС

Служба безопасности Украины задержала членов группировки, которая переправляла иностранцев из стран Ближнего Востока в Евросоюз. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что нелегалы въезжали на территорию Украины также и через РФ.

"Установлено, что двое жителей Львова и жительница столицы организовали противоправное перемещение за границу выходцев из восточных стран с повышенным террористическим риском. Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые нелегально прибыли в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для легализации и переправки за границу злоумышленники обеспечивали "транзитеров" поддельными паспортами граждан одной из европейских стран. Затем злоумышленники группами отправляли иностранцев к границе с ЕС на собственном транспорте.

Стоимость таких услуг составляла $3-4 с одного нелегального мигранта.

Злоумышленников задержали после получения денег от четырех клиентов и попытки их переправки за границу. Им сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала украинцев, переправлявших нелегалов в ЕС

Ранее сообщалось, что канал переправки нелегалов ликвидировали на Сумщине. Группировка занималась незаконной переправой людей через границу в нескольких районах Сумской области.

Напомним, что ранее во Львовской области задержали две семьи из Турции и Ирана.

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Источник: korrespondent.net
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