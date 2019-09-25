Новый главный коп. Рокировка в Нацполиции

В Украине ушел в отставку глава Национальной полиции и ему тут же нашли сменщика. Сергей Князев работал главным копом два с половиной года. Заменил его на этом посту его бывший заместитель Игорь Клименко.

Почему произошла рокировка, разбирался Корреспондент.net.

Заявление Князева

Для того, чтобы сообщить об отставке Князев провел специальный брифинг.

"Я принял решение подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление об освобождении меня от должности. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею", - сказал Князев.

На брифинге Князев перечислил достижения реформирования полиции: в частности снижение уровня преступности и рост доверия к правоохранителям. Потом вспомнил свое назначение на должность в феврале 2017 года и отметил, что за 2,5 года работы в СМИ неоднократно появлялись грязные истории, но он на них не обращал внимания, поскольку "честно делал свою работу".

Работу в полиции Князев назвал "делом всей своей жизни" и подчеркнул, что ему и его команде удалось сохранить аполитичность.

По данным источников украинских СМИ, решение об отставке Князева было принято ещё на прошлой неделе и вызвано оно конфликтом из-за кадровых назначений.

История с деньгами

Накануне отставки Князева произошел скандал с его бывшей женой. 21 сентября в пункте пропуска Рава-Русская между Украиной и Польшей задержали Mersedes-Benz с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший 500 тысяч евро без необходимого декларирования.

Князев назвал это сообщение дезинформацией: "Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки. Средства массовой информации мгновенно распространили "новость" о перевозке ею едва ли не мешков с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью".

По его словам, экс-супруга работает в строительной компании Атлант. Она пересекала границу вместе с директором компании 78-летним Вадимом Каганом. В автомобиле также были украинский и европейский партнеры директора. Каган продал за 500 тысяч евро торговое помещение в центре Киева и вез деньги с собой. Польские пограничники попросили, кроме предъявленных, дополнительные документы по задекларированным деньгам. Кагану пришлось показать "еще некоторые оригиналы" и после этого "инцидент был исчерпан". Официальных претензий ни у украинских, ни у польских пограничников к экс-супруге Князева не было.

Кто вместо него?

Новым главой Нацполиции стал Игоря Клименко, который ранее работал заместителем Князева.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличных проявлений, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - цитирует Клименко Facebook МВД.

Клименко - кандидат психологических наук. До того, как стать заместителем главы Нацполиции был начальником Департамента кадрового обеспечения при МВД.

Служил в Вооруженных Силах, работал старшим психологом по работе с личным составом МВД. В течение трех месяцев 2002 года находился в Косово с миротворческой миссией как патрульный оперативного взвода спецподразделения МВД.

В 2017 году для Клименко специально создали новую должность в структуре Нацполиции - заместитель руководителя Нацполиции - начальник департамента кадрового обеспечения.

У Игоря Клименко есть жена - Оксана и сын Станислав, который учится сейчас в Киевском национальном торгово-экономическом университете и работает в Научно-производственном центре технической диагностики "Техдиагаз".

На новом главе Нацполиции числится квартира в Киеве на 67 квадратных метров, купленная в 2002 году. Также у Клименко есть два земельных участка в Проциве, что под Борисполем. А у его жены - участок на полтора гектара в Житомирской области. В Проциве семья нового главного копа строит дом на 118 квадратных метров.

Из машин у Клименко малолитражка Mitsubishi Colt, но ездит он на куда более статусном Lexus, который оформлен на некую Софию Онышкевич.

За минувший год новый глава полиции получил 1 213 128 гривен зарплаты, что чуть больше ста тысяч в месяц. Плюс примерно 20 тысяч материальной помощи. Клименко наличными задекларировал полмиллиона гривен, 4500 долларов и 500 евро. На банковских счетах - 210 тысяч гривен.

Клименко не был замешан в громких скандалах, по данным издания Страна.юа, коллеги о новом главе полиции отзываются как о спокойном и системном работнике. К тому же говорят, что он смог наладить работу в своем управлении и найти общий язык с непростым коллективом полицейских.

Источник: korrespondent.net