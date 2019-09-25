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25. 09. 2019

Появилось фото Зеленского с Трампом

Президент Владимир Зеленский в среду, 25 сентября, опубликовал в Twitter фото с президентом США Дональдом Трампом.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!", - написал Зеленский.

Когда именно состоится встреча президентов точно неизвестно.

Напомним, на полях Генассамблеи ООН Зеленский провел ряд встреч, в том числе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и немецким канцлером Ангелой Меркель.

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Источник: korrespondent.net
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