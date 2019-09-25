На Николаевщине нашли тело пропавшего адвоката

Адвокат из города Новый Буг Николаевской области, который пропал без вести несколько дней назад, найден мертвым в полосе отчуждения на железной дороге. Об этом в среду, 25 сентября, сообщают Новости- N со ссылкой на источник в прокуратуре.

Отмечается, что адвокат вечером выехал поездом из Николаева в Киев. Из столицы он должен был лететь на отдых в Египет. Однако на следующий день на связь с родными он не вышел. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Пропавший был объявлен в розыск.

Сообщается, что телефон пропавшего был включен, однако на звонки он ни разу не ответил. Именно благодаря телефону правоохранители смогли найти пропавшего адвоката. Его тело с телесными повреждениями было обнаружено в полосе отчуждения на железной дороге недалеко от станции Новый Буг.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Соседи по купе утверждают, что адвокат ушел из купе буквально сразу, как только поезд отправился от станции Николаев.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК Украины).

Разобраться в случившемся предстоит следствию.

Ранее в Кропивницком возле СИЗО убили адвоката. Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия.

Также сообщалось, что в Амстердаме убили адвоката, работавшего с громким делом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net