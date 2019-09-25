Зеленский с трибуны ООН говорил о войне

Президент Владимир Зеленский в среду, 25 сентября, выступил на заседании Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Начал свое выступление президент с истории о погибшем воине АТО, оперном певце Василии Слипаке.

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос, его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. Она выглядит вот так", - сказал Зеленский и показал пулю.

"12,7 миллиметра не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это - стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль - миллион. Добро пожаловать в XXI век - век возможностей"", - сказал президент.

Также он рассказал, что в результате войны на Донбассе погибли более 13 тысяч человек.

"5 лет длится война, 5 лет, как Россия аннексировала Крым. Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, 1,5 млн переселенцев. Ежегодно эти цифры звучат здесь, ежегодно эти цифры растут", - заявил он.

При это он назвал своей задачей завершение войны на Донбассе.

Зеленский отметил, что на сегодняшний день в мире никто не может чувствовать себя в безопасности, когда в Украине идет война.

"Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали, потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн", - заявил президент.

Зеленский отметил, что умный человек до сих пор решает проблемы убивая себе подобных.

"Любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или ином уголке планеты, независимо от количества ее жертв - это самая большая угроза всей цивилизации. Потому что в 2019 году человек разумный, Homo sapiens, до сих пор решает конфликты, убивая себе подобных. Только одно остается неизменным - противоречия между государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами", - сказал Зеленский.

Также он привел цытаты из книги Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен".

"Дамы и господа! В этот день, 25 сентября, скончался Эрих Мария Ремарк. А 90 лет назад мир увидел его роман "На Западном фронте без перемен". Напомню слова из предисловия к нему: "Это попытка рассказать о поколении, искалеченное войной. О тех, кто стал ее жертвой, даже спасшись от снарядов". А еще 90 лет назад мир увидел другой роман. Это "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя. Вот цитата оттуда: "Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать ..." Мир должен помнить: каждое последующее искалеченное поколение - это путь к новой войне. Которую невозможно выиграть победами", - сказал президент Украины.

"Кое-кто сейчас говорит: третьей мировой войны не будет - будет последняя. Надеюсь, что эта фраза - это осознание угрозы для планеты, а не анонс", - закончил Зеленский.

Отметим, сегодня ожидается встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

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Источник: korrespondent.net