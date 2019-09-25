Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 17:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
25. 09. 2019

Меркель ответила на выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель возразила на заявления юной шведской активистки Греты Тунберг, которые она сделала на саммите ООН по климату. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает DW.

В выступлении 16-летней шведки в Нью-Йорке недоставало упоминания тех шансов, которые открывают современные технологии и инновации в сфере защиты климата, заявила глава немецкого правительства журналистам, указав, в частности, на альтернативную энергетику.

При этом Меркель утвердительно ответила на вопрос, задела ли ее лично критика Тунберг.

"Любой внимательный человек слушает, и его трогает услышанное", - заявила она.

Между тем немецкие "зеленые" раскритиковали высказывания Меркель о выступлении Греты Тунберг.

"Обвинять юную активистку в том, что она недооценивает инновационный потенциал, более чем бесцеремонно, когда большая коалиция (ФРГ - Ред.) сама в корне душит технологические шансы экологической трансформации", - заявила депутат бундестага от партии "зеленых" Лиза Бадум, указав на принятый несколько дней назад климатический пакет.

Также сообщается, что Меркель и Тунберг встретились в рамках саммита для беседы, но ее содержание немецкий канцлер разглашать отказалась.

Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила "разнос" мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Позже Трамп высмеял эмоциональное выступление Тунберг.

16-летняя Грета Тунберг уже более года организует акции протеста (Fridays for Future), добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру. 16 сентября, она была удостоена высшей награды правозащитной организации Amnesty International - звания "Посла совести". А сегодня стало известно, что Грета Тунберг получила "альтернативного Нобеля".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.