Главная звезда. Приключения Зеленского в США

Из-за скандала вокруг телефонного разговора с Дональдом Трампом к Владимиру Зеленскому приковано особое внимание во время его визита в США.

Против Трампа из-за этого самого разговора, в котором он якобы давил на Зеленского, уже даже запустили процедуру импичмента. Украинский президент же пока только отбивается от расспросов журналистов и пытается поговорить хотя бы о чем-то другом.

Корреспондент.net собрал информацию о том, чем Зеленский занимается в Нью-Йорке.

О давлении

В Нью-Йорке Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на него во время июльского разговора, потому что на него может давить только один человек в мире – его сын.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может, кстати, только один человек. На меня давить может только мой сын, которому 6 лет", - сказал Зеленский.

О том, будет ли что-то просит у Трампа Зеленский тоже ответил: "Еще раз могу сказать. Мы можем говорить о поддержке. А о "просить"- это точно не про Украину. Украина - новая страна, сильная, ни у кого ничего не просить, сами можем кому-то помочь".

Всех приглашает в гости

Зеленский собирается пригласить президента США Дональда Трампа приехать в Украину.

“Такого не было много лет... Ожидаем, что договоримся о визите. Потому что мне больше хочется не чтобы я летал по всем странам. Я хотел бы, чтобы настоящие лидеры своих стран приезжали в Украину и видели. Не на словах от меня, какая красивая Украина (а воочию)... Всех приглашаю, все хотят. Все ждут приглашения. И как только я говорю им, все - "с удовольствием", - заявил Зеленский.

По его словам, в ближайшие два года Украину ожидают громкие визиты американских и европейских лидеров.

Разговор с Лавровым

Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткий разговор в Нью-Йорке.

Разговор состоялся вечером 24 сентября на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств – участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский и Лавров обсудили ситуацию вокруг украинско-российских отношений.

Нормандский формат

Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались о состоянии подготовки к встрече в Нормандской формате.

Встреча лидеров стран состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Зеленский проинформировал Меркель о ситуации на Востоке Украины и об усилиях украинской стороны в восстановлении моста в Станице Луганской.

Канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки Украины со своей стороны для установления мира на Востоке и подчеркнула важность тщательной подготовки к Нормандской встречи.

Другие встречи

Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере. Владимир Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

Отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелле.

"Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины", - сообщили в Офисе президента Украины.

Также Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и главой правительства Швеции Стефаном Лёвеном.

Самое интересное впереди – рабочая встреча с Трампом.

Источник: korrespondent.net