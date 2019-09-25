На Волыни в тройном ДТП погибли два человека

В Волынской области возле села Годовичи Турийского района произошло смертельное ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и маршрутки. Погибли два человека, еще шесть получили травмы, сообщает региональное управление Нацполиции 25 сентября.

Полицейские предварительно установили, что 51-летний иностранец за рулем грузовика DAF XF на скорости столкнулся с попутным микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, водителем которого был 35-летний житель Луцка.

Перед тем, микроавтобус допустил столкновение с попутным автомобилем Volvo, водитель которого – 52-летний иностранец – приостановился из-за плохой видимости на дороге от задымления в результате сжигания неизвестными на поле стерни.

В результате аварии погибли двое пассажиров маршрутки, еще шесть человек пострадали, пятерых из них госпитализировали. Водителя грузовика задержали. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч.3 ст.286 УК Украины).

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Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись рейсовый микроавтобус и грузовик. Тогда погибли девять человек, еще четверо получили травмы.

А 22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. Жертвами этого ДТП также стали девять человек, еще 11 получили травмы.

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Источник: korrespondent.net