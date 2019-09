Опубликован текст разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский возобновил расследование против Джо Байдена и его сына. Об этом со ссылкой на опубликованную Белым домом стенограмму июльского телефонного разговора между президентами сообщает CNN в среду, 25 сентября.

Трамп просил Зеленского поработать с Руди Джулиани и генеральным прокурором Уильямом Барром по этому вопросу.

К тому же, перед тем, как попросить об "услуге", Трамп сказал Зеленскому, что США были "очень, очень хорошими" по отношению к стране.

"Многие европейские страны ведут себя одинаково, поэтому я думаю, что это то, что вы хотите учесть, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине. Я бы не сказал, что это всегда взаимно, потому что происходят плохие вещи, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине", - сказал Трамп.

В Белом доме поспешили заявить, что стенограмма "не передает разговор слово в слово". Перед публикацией обнародование расшифровки разрешил и Владимир Зеленский.

The president of the United States has betrayed our country.



That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act.



He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.



I support impeachment. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 25, 2019

"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он является явной и настоящей опасностью для вещей, которые делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент", - написала в Twitter Хилари Клинтон.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что "Трамп понесет ответственность. Никто не выше закона".

Источник: korrespondent.net