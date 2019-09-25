В аэропорту Борисполь нашли сумку с деньгами

Сумку с большой суммой денег потерял один из пассажиров Международного аэропорта Борисполь. Полицейские помогли найти пропажу. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 24 сентября на территории терминала D.
Обнаружив пропажу, мужчина сразу обратился к стражу порядка, патрулировавшему территорию аэропорта.
Он описал патрульным место, где именно потерял сумку, и назвал ее содержимое, добавив, что там значительная сумма денег. Благодаря оперативным действиям патрульные быстро нашли сумку и вернули ее владельцу.
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Источник: korrespondent.net
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