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25. 09. 2019

Суд арестовал двух сотрудников Института рака

Два сотрудника Национального института рака, которых обвиняют в незаконном завладении средствами онкобольных, взяты под стражу с альтернативой внесения залога. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в среду, 25 сентября.

"Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 160 560 гривен каждому", – говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2018-2019 годов они требовали и получали средства от пациентов за лекарства, которые должны предоставляться больным бесплатно. Уже доказана причастность фигурантов к семи таким случаям.

"Заведующий отделением разработал соответствующий план: врач-онколог сообщал пациентам, что назначенных им бесплатных медикаментов в лечебном учреждении нет, поэтому они должны заплатить за это лекарство. Больные пострадавшие оплачивали за один курс химиотерапии от 1500 до 18000 гривен", – говорится в сообщении.

Следователи сообщили заведующему отделением о подозрении в совершении преступлений по статье об организации незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно (ч.3 ст.27, ч.1 ст.184, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 (УК Украины).

Врача-онколога подозревают в незаконном требовании оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно (ч.2 ст.27, ч.1 ст.184, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Суд арестовал двух сотрудников Института рака

Напомним, 17 сентября двум сотрудникам Института рака объявили о подозрении в вымогательстве денег у онкобольных пациентов.

А 19 сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Проверять деятельность института будет Управление внутреннего аудита Минздрава под непосредственным контролем министра. До 8 октября аудиторская группа должна предоставить министру подробный отчет.

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Источник: korrespondent.net
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