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25. 09. 2019

Лавров назвал тему беседы с Зеленским

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, о чем говорил с президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС в среду, 25 сентября.

"Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал". - рассказал Лавров.

Ранее о кратких переговорах Зеленского с Лавровым сообщили российские СМИ.

Позже источник в Офисе президента подтвердил факт беседы. По его словам, речь шла о нормандской встрече.

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Источник: korrespondent.net
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