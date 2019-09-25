Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 19:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
25. 09. 2019

Трамп о стенограмме: Там не было никакого давления

Президент США Дональд Трамп после публикации стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в ней не было "давления", сообщает РИА Новости в среду, 25 сентября.

"Там не было никакого давления", - сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке.

По словам американского президента, демократы "просили Украину о самых разных вещах" и "оказывали на Украину огромное давление".

Трамп заявил, что звонок представили в СМИ как "нечто ужасное", тогда как публикация стенограммы, по его словам, "оказалась звонком ни о чем".

Как свидетельствует стенограмма, Трамп склонял Зеленского начать расследование против сына своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена, но о военной помощи президенты не говорили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.