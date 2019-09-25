Президент Ирана в ООН обвинил США в "экономическом терроризме"

Президент Ирана Хасан Роухани заявил с трибуны ООН, что Иран столкнулся с "экономическим терроризмом" со стороны США. Об этом он сказал на 74 сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости в среду, 25 сентября.

"Я выступаю от имени страны, которая противостоит самому безжалостному экономическому терроризму и отстояла свое право на независимость, развитие науки и технологий. Власти США, вводя экстерриториальные санкции и угрожая другим странам, приложили немалые усилия, чтобы лишить Иран преимуществ участия в мировой экономике, и прибегли к международному пиратству, используя международную банковскую систему не по назначению", – сказал Роухани.

По его словам, Иран не будет вести переговоры с США под санкциями.

"Хочу объявить, что наш ответ на любые предложения переговоров под санкциями отрицательный... Мы никогда не будем вести переговоры с врагом, который хочет, чтобы Иран сдался под угрозой бедности, давления и санкций. Остановите санкции, чтобы открыть путь к началу переговоров", – добавил Роухани.

Напомним, после того как США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий в мае 2018 года, Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках соглашения. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

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Источник: korrespondent.net