Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 20:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
25. 09. 2019

У Порошенко похвалили Зеленского за выступление в ООН

Депутат Верховной Рады от фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко похвалила выступление президента Владимира Зеленского на открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом она написала на своей странице в Facebook в среду, 25 сентября.

"Выступление президента Зеленского на открытии 74 сессии Генассамблеи ООН- достойное. Назвал РФ тем, кем она является - агрессором, правильные акценты о Донбассе, вспомнил Василия Слепака... Чего не хватало, на мой взгляд, это все же позиции по миротворцам. Насколько я понимаю, команда Зеленского пока отказалась от этой идеи. Хотя мне кажется, что миротворцы под эгидой ООН как раз должны были получить широкий мандат временной администрации, способствовать демилитаризации региона и способствовать подготовке к местным выборам", - написала она.

Напомним, что ранее Зеленский провел переговоры с президентом Румынии. Лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество и обменяться визитами в ближайшее время.

Также сообзалось, что Зеленский предлагает Норвегии добывать газ в Украине. Президент Украины и премьер-министр Норвегии обсудили необходимость сохранения высокого уровня взаимодействия между государствами, а также о привлечении инвестиций из Норвегии в проекты по восстановлению Донбасса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.