В НАТО получили послание Путина по ракетам

В НАТО получили письмо президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет малой и средней дальности и заявили, что не доверяют такому предложению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя альянса Оану Лунгеску в среду, 25 сентября.

По ее словам, эта инициатива "игнорирует реальность на местах: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД".

"До тех пор пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением. …Мы вновь призываем Россию вести себя как ответственный международный субъект", – добавила Лунгеску.

Москва настаивает, что указанная ракета имеет радиус действия менее 500 километров.

Но представитель НАТО добавила, что союзники по альянсу провели собственную оценку и пришли к выводу, что ракета "нарушает договор о РСМД".

"Мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений и не намерены развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования. Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", — заключила Лунгеску.

Ранее в среду газета Коммерсант со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Такое послание последовало после прекращения действия договора о РСМД.

Напомним, 2 августа США официально вышли из договора о РСМД, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет. После чего США испытали первую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что Россия произведет запрещенные ранее ракеты, но не будет их размещать.

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Источник: korrespondent.net