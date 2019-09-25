Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Заявление президента транслировалось в среду, 25 сентября, в прямом эфире израильских телеканалов после его встречи с Нетаньяху и Бени Ганцем – лидерами крупнейших фракций в Кнессете 22 созыва.

"Я сообщаю, что премьер-министр Нетаньяху получил от меня мандат, несмотря на то, что у него нет 61 голоса, достаточного для формирования коалиции. Этого количества голосов нет ни у Биньямана Нетаньяху, ни у Бени Ганца. Решение о том, кому поручить формирование правительства, принимается из того, у кого больше шансов. Нетаньяху поддержали 55 депутатов Кнессета, а Ганца – 54, но 10 поддержавших Ганца сообщили, что не будут заседать в правительстве. Наш дом Израиль не поддержал ни одного из кандидатов, но и не отверг ни одного из них. Поэтому шансы Нетаньяху выглядят намного больше. Решение не медлить было принято после окончания моей встречи с Нетаньяху и Ганцем", – сказал Ривлин.

Теперь у Биньямина Нетаньяху по закону есть 28 дней на коалиционные переговоры и создание правительства, опирающегося на 61 депутатский мандат. При необходимости ему могут быть предоставлены дополнительные две недели.

В случае, если за этот срок правительство создано не будет, право формирования правительства может быть передано другому парламентарию, который получит на формирование кабинета министров 28 дней. Третьего возможного кандидата на роль премьер-министра, который получит на решение этой задачи 14 дней, может назвать Кнессет. Если же и третий кандидат потерпит неудачу, Кнессет 22 созыва будет распущен и будут объявлены новые выборы.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. Они были назначены из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции.

В среду, 25 сентября, в Израиле объявили официальные результаты выборов в Кнессет.

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Источник: korrespondent.net