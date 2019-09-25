Казацкая воля - 2019: в Украине проходят военные учения

Стратегические командно-штабные учения Казацкая воля - 2019 с органами военного управления Вооруженных Сил Украины продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 25 сентября.

"В учениях принимают участие около десяти тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны государства", - говорится в сообщении.

Планируется задействовать до 15 кораблей, катеров и судов Морского командования ВМС ВС Украины, 12 вертолетов армейской авиации, силы и средства Воздушных Сил ВС Украины.

Во время активной фазы учений будут привлекаться к практическим действиям отдельные подразделения всех видов и родов войск ВС Украины. В частности, на полигонах и в определенных районах будут выполнять учебно-боевые задачи механизированные, танковые, артиллерийские, инженерные, десантно-штурмовые и другие подразделения.

Главной целью учений Казацкая воля - 2019 является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по натовской классификации) осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

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Напомним, что учения Казацкая воля стартовали в Украине 24 сентября. Комплекс мероприятий учений продлится на всей территории страны. Главной целью учений является проверка способностей ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Львовщине стартовали учения Rapid Trident-2019. В учениях принимают участие около 3500 военных из Украины и 13 стран-участниц НАТО. Маневры продлятся две недели.

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Источник: korrespondent.net