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25. 09. 2019

Зеленский начал встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Офис украинского президента в среду, 25 сентября.

Встреча двух лидеров проходит в рамках визита президента Украину в США для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

В свою очередь Дональд Трамп отреагировал на начало встречи в своем Twitter.

"Вау! Ведущий адвокат Украины разоблачил Байдена", – написал Трамп.

Wow! “Ukraine Whistleblower’s lead attorney donated to Biden.” @FreeBeacon

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019

Напомним, телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

Ранее в среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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