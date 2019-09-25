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25. 09. 2019

Минюст США не нашел нарушений в разговоре Трампа и Зеленского

В Министерстве юстиции США не увидели правовых нарушений и оснований для расследования в разговоре между президентами США и Украины от 25 июля. Об этом сказала директор управления по связям с общественностью американского Минюста Керри Кьюпек, сообщает Укринформ в среду, 25 сентября.

"Опираясь на установленные процедуры, изложенные в руководящих документах Министерства юстиции, осмотр уголовного отдела министерства, официальную стенограмму телефонного разговора, а также учитывая факты и действующее законодательство, определено, что не было нарушений норм финансирования избирательных кампаний и не требуется проведение каких-либо других действий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "все соответствующие структуры министерства согласились с таким юридическим заключением, и министерство закрыло дело".

Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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