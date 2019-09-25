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25. 09. 2019

В РФ сообщили о сроках нормандской встречи

Саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться до конца 2019 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

По словам Лаврова, еще существует вероятность, что встреча нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе состоится до конца этого года, однако это не зависит от Российской Федерации. "Не исключаю (встречу до конца года - ред.), но это зависит не от нас", - заявил он.

Также российский дипломат добавил, что Россия обеспокоена тем, что украинская сторона во время встречи Трехсторонней контактной группы не подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

"У всех на слуху история с выполнением решений предыдущих нормандских саммитов. Необходимость выполнения этих решений признали наконец и в Киеве", - отметил Лавров.

Ранее о кратких переговорах Зеленского с Лавровым сообщили российские СМИ.

Позже источник в Офисе президента подтвердил факт беседы. По его словам, речь шла о нормандской встрече.

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Источник: korrespondent.net
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