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26. 09. 2019

Нормандская встреча состоится без участия США

Ближайший саммит в нормандском формате по ситуации на Донбассе пройдет без участия Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы государства, он призвал Трампа присоединиться к разрешению конфликта на востоке Украины. Однако Зеленский отметил, что ближайшая нормандская встреча пройдет без участия США.

"Дату саммита мы ждем, дата пока не согласована. Обращался к Трампу чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к нормандскому формату. Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть: Украина, Россия, Германия и Франция", - заявил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться до конца 2019 года.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко считает наиболее реальной встречу в нормандском формате в середине октября.

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Источник: korrespondent.net
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