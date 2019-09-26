Трамп: Евросоюз должен больше помогать Украине

Президент США Дональд Трамп подчеркивает, что Украина является стратегически важной страной для Европейского союза, и европейские страны должны больше помогать Украине в сложные времена.

"США помогают Украине, но другие страны должны больше помогать Украине, Германия, Франция, европейские нации должны помогать больше. Они должны чувствовать больше вины за то, что не делают то, что им следовало бы делать. Вы стратегически очень важны для ЕС. Они это знают и фактически говорили мне это, но этого не видно на деле. Я уверен, что вы им это говорите, и я, безусловно, буду со своей стороны говорить им об этом", - сказал он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Трамп также указал, что "Украина потеряла Крым во время другой администрации США, не во время администрации Трампа, во время администрации Обамы". "Я не думаю, что это должно быть произойти с Украиной, но это произошло уже некоторое время назад", - отметил он.

Сам Зеленский заявил, что ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обсуждался языковой вопрос в Украине и оккупация Россией Крыма. "Говорили о Крыме. Я ему объяснил, что это наша земля, у нас нет вопросов по поводу языка, язык у нас один - украинский", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, США продолжат помогать Украине с Крымом. "Мне кажется, что он согласен, что это наша земля, и они будут нам помогать", - заявил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп отметил прогресс в отношениях России и Украины и посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать в том же духе.

Зеленский на встрече с Трампом: никто не оказывал давления

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Источник: korrespondent.net