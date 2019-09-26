Зеленский встретился с представителями еврейских организаций США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке с представителями еврейских организаций пообещал, что Украина не допустит преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости, сообщает сайт главы украинского государства.

"Раскрутка темы антисемитизма в Украине - это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, еврейская община отметила значительный прогресс в борьбе с этими проблемами.

Зеленский заявил, что целью его команды является изменения страны, чтобы она "стала мировым брендом всего инновационного". Для этого государству необходим опыт Соединенных Штатов Америки и Израиля. Зеленский попросил представителей еврейских организаций способствовать привлечению в Украину американских и израильских инвесторов.

Представители еврейских организаций также заинтересованы в проведении украинских реформ, нацеленных на экономический рост и борьбу с коррупцией.

Глава украинского государства поблагодарил еврейскую общину за укрепление стратегических отношений Украины и США, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны. А главный раввин Федерации еврейских общин Украины Шмуэль Каминецкий со своей стороны отметил постоянную поддержку, которую предоставляет еврейская община США евреям в Украине.

Ранее Еврейская конфедерация Украины сделала заявление из-за актов вандализма.

Спецпосланник США назвал Украину "дружественным местом для евреев"

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Источник: korrespondent.net