Украина установила дипотношения с Сент-Винсент и Гренадины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом коммюнике об установлении дипломатических отношений, а также заявил о намерении установить взаимный безвизовый режим с этой страной.

"Еще один украинский партнер по всему миру! С премьер-министром Ральфом Гонсалвесом подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений с Сент-Винсентом и Гренадинами. Будем работать в направлении взаимного безвизового передвижения. Мы продолжаем развивать украинские политические и торговые сети вокруг мира", - написал Пристайко в Твиттер.

One more 🇺🇦 partner on the globe! With Prime Minister Ralph Gonsalves signed joint communique on establishing diplomatic relations with Saint Vincent and the Grenadines. Will work towards mutual visa-free movement.

We continue to develop 🇺🇦 political&trade networks around 🌍 pic.twitter.com/oLgDn8FmzI