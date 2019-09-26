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26. 09. 2019

Украина установила дипотношения с Сент-Винсент и Гренадины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом коммюнике об установлении дипломатических отношений, а также заявил о намерении установить взаимный безвизовый режим с этой страной.

"Еще один украинский партнер по всему миру! С премьер-министром Ральфом Гонсалвесом подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений с Сент-Винсентом и Гренадинами. Будем работать в направлении взаимного безвизового передвижения. Мы продолжаем развивать украинские политические и торговые сети вокруг мира", - написал Пристайко в Твиттер.

One more 🇺🇦 partner on the globe! With Prime Minister Ralph Gonsalves signed joint communique on establishing diplomatic relations with Saint Vincent and the Grenadines. Will work towards mutual visa-free movement.
We continue to develop 🇺🇦 political&trade networks around 🌍 pic.twitter.com/oLgDn8FmzI

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 сентября 2019 г.

Сент-Винсент и Гренадины – государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и цепи более мелких островов.

Ранее Украина договорилась о безвизе с Содружеством Доминики при условии, что продолжительность визита не превысит 90 дней на протяжении 180 дней.

Также Кабмин расширил безвиз с Аргентиной: протоколом предлагается увеличить срок пребывания граждан Украины и Аргентины на территориях государств до 90 дней в течение 180 дней.

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Источник: korrespondent.net
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