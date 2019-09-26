Зеленский назвал свои первоочередные задачи

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 25 сентября в Нью-Йорке с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и поблагодарил США за поддержку Украины, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В частности, Зеленский отметил, что его первоочередная задача – "вернуть наши территории – Крым и Донбасс".

"У нас две войны. Первая – с коррупцией, но мы в этой войне, я уверен, победим. И моя первоочередная задача – остановить войну на Донбассе и вернуть наши территории – Крым, Донбасс. Спасибо за вашу поддержку в этом деле", – отметил Зеленский во время встречи.

Владимир Зеленский также отметил заинтересованность Украины в американских инвестициях, говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил прогресс в отношениях России и Украины и посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому продолжать в том же духе.

Нормандская встреча состоится без участия США

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net