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26. 09. 2019

Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым

Министр иностранных дел России поздравил президента Украины Владимира Зеленского с успешным обменом пленными. Об этом рассказал глава государства во время брифинга по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, Лавров хотел познакомиться с ним, а также поздравил с обменом пленными между Киевом и Москвой, который состоялся 7 сентября.

"Господин Лавров подошел, сказал, что хочет познакомиться, сказал что хотят чтобы война на Донбассе закончилась, поздравил с обменом пленными", - рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что во время разговора с Лавровым призвал Россию закончить войну на востоке Украины.

"Я сказал, если вы готовы - давайте закончим войну на Донбассе. Я сказал, что хочу завершить войну", - отметил он.

Ранее о кратких переговорах Зеленского с Лавровым сообщили российские СМИ.

Позже источник в Офисе президента подтвердил факт беседы. По его словам, речь шла о нормандской встрече.

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Лавров назвал тему беседы с Зеленским

Источник: korrespondent.net
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