Трамп готов обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности обнародовать стенограмму и первого своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам его участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Все дело в том, я подумал о том, насколько фейковой является эта новость, - заявил он. - Я и другую запись опубликую, если это важно для вас".

По словам Трампа, его "не подталкивали к тому, чтобы опубликовать транскрипт", но при этом он заметил, что ему самому "не нравится сама идея публикации транскриптов, поскольку когда президент, премьер-министр, король или королева звонят президенту США и они вдруг узнают, что их высказывания стали доступны для лживых СМИ, то они выглядят нелепо".

"Так дела не делаются, необходимо, чтобы собеседники чувствовали себя комфортно", - добавил он.

"Мы обсуждали этот вопрос с украинской стороной, и нам было сказано, что это был очень интересный телефонный разговор, и вы можете публиковать все, что хотите", - сообщил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп после публикации стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в ней не было "давления".

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского: полный текст

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Источник: korrespondent.net