Итоги 25.09: Встреча с Трампом, готовность к зиме

Опубликован текст разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский возобновил расследование против Джо Байдена и его сына. Об этом со ссылкой на опубликованную Белым домом стенограмму июльского телефонного разговора между президентами сообщает CNN в среду, 25 сентября.

Трамп просил Зеленского поработать с Руди Джулиани и генеральным прокурором Уильямом Барром по этому вопросу.

Гончарук объявил о начале перезагрузки власти

Правительство Украины начинает процесс перезагрузки власти. Об этом заявил премьер-мнистр Алексей Гончарук в Facebook, комментируя подписание президентом Владимиром Зеленским закона о госслужбе.



"Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти! Как именно? Вводит контрактную государственную службу. Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат - свободный", - написал Гончарук.

Украина готова к зиме

Украина закачала в хранилища достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона. Об этом написал в Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд кубометров газа - это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние девять лет", - напомнил он.

Назначен новый глава Нацполиции

Правительство на заседании в среду, 25 сентября, назначило главой Национальной полиции генерала Игоря Клименко. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина.

До этого Клименко был заместителем главы Нацполиции - начальником департамента кадрового обеспечения.

НБУ и МВФ обсудили новую программу для Украины

Члены совета Нацбанка обсудили с миссией МВФ новую программу сотрудничества, а также состояние денежно-кредитного рынка и банковской системы, совершенствование монетарной политики. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин проинформировал присутствующих, что недавно Верховная Рада приняла основные принципы денежно-кредитной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу.

Зеленский провел встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Офис украинского президента в среду, 25 сентября.

Встреча двух лидеров прошла в рамках визита президента Украину в США для участия в 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В свою очередь Дональд Трамп отреагировал на начало встречи в своем Twitter. "Вау! Ведущий адвокат Украины разоблачил Байдена", – написал Трамп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net