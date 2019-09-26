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26. 09. 2019

Зеленский сыграл ключевую роль в обмене пленными – Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл решающую роль в том, что обмен удерживаемыми состоялся. Об этом Лавров сообщил изданию Коммерсант.

По его словам, обмен был осуществлен вне контекста ситуации на Донбассе. А прямой контакт президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским положительное явление.

По мнению Лаврова, обмен между Украиной и Россией "оздоровил" отношения между Москвой и Киевом.

По поводу проведения встречи в нормандской формате, глава МИД сообщил, что это зависит не от России.

Ранее о кратких переговорах Зеленского с Лавровым сообщили российские СМИ. Позже источник в Офисе президента подтвердил факт беседы. По его словам, речь шла о нормандской встрече.

Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым

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Источник: korrespondent.net
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