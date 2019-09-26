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26. 09. 2019

Большинство членов Палаты представителей готовы поддержать импичмент Трампа

Начало процесса импичмента президента США Дональда Трампа, по последним данным поддерживает большинство членов Палаты представителей - 218 законодателей. Об этом свидетельствуют публичные заявления и опрос New York Times.

Издание опубликовало поименный список всех конгрессменов Палаты представителей, отметив их позицию по процедуре импичмента: за выступают 217 представителей Демократической партии и один независимый депутат (бывший республиканец).

Отметим, для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте президента США необходимо не менее 218 голосов.

В свою очередь в Сенате необходимо набрать две трети голосов для принятия решения об отставке Трампа.

Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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