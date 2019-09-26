Лента RSS
Подписаться на ленту
26 сентября 2019, четверг, 09:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
26. 09. 2019

В США ребенок угнал машину и уехал жить к мужчине из соцсети

В США 11-летний мальчик проехал за рулем более 320 километров через американский штат Южная Каролина, чтобы встретиться с незнакомцем, с которым он познакомился через приложение Snapchat. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию города Чарлстон

После трех часов езды мальчик попросил помощи у полицейского. Ребенок рассказал офицеру, что взял машину своего брата, чтобы уехать из своего родного города Симпсонвиль в Чарлстон, где хотел жить с "неизвестным мужчиной, которого встретил в Snapchat".

Но когда мальчик потерял GPS-сигнал на планшете отца, он не смог восстановить адрес этого человека. Ребенок смог назвать полицейскому свое имя, имя отца и свой мобильный телефон. Позже он соединился со своей семьей.

Полиция начала расследование в отношении неизвестного мужчины, к которому ехал мальчик. Напомним, сообщения в Snapchat удаляются после их прочтения.

"Я хотел бы, чтобы сегодня вечером, прямо сейчас, все, кто это смотрит, кто является отцом ребенка, особенно 11-летнего, сесть с вашим 11-летним ребенком, просто сейчас, в этот момент, и поговорить о том, что делать в социальных сетях, об опасности, о преимуществах и вещах, о которых мы, как родители, должны говорить каждый день", - заявил в эфире телеканала руководитель полиции Чарлстона Лютер Рейнольдс.

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали эксгибициониста, преследовавшего детей. Мужчина демонстрировал свои половые органы на территории двух детских больниц. Его задержали посетители.

Напомним,  в Киеве директор кукольного театра развращал девочку. Его пригласили на детский день рождения в качестве аниматора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.