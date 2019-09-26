Зеленский объяснил, что значит "свой генпрокурор"

Президент Владимир Зеленский объяснил, что значили его слова из стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 25 июля о будущем генпрокуроре Руслане Рябошапке, которого он назвал "на 100% своим человеком", сообщает Интерфакс-Украина.

"Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка – ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - сообщил президент.

На брифинге в Нью-Йорке после встречи с Трампом Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора. По его словам, Рябошапка хотел работать в Офисе президента, потому что прошел вместе Зеленским 7 месяцев избирательной кампании.

Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net