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26. 09. 2019

Байден отреагировал на стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил свои интересы выше государственных. Об этом он сообщил в Twitter.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью", - сообщил Байден.

"Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего", - добавил он.

Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx

— Joe Biden (@JoeBiden) 25 сентября 2019 г.
 
Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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