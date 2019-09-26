Под Полтавой поезд наcмерть сбил женщину

В Полтавской области грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Об этом сообщает пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

"25 сентября вблизи села Ковалевка Полтавского района, на перегоне "Свинковка - Божково", грузовым поездом №2154 сообщением Харьков - Полтава, была смертельно травмирована женщина 1996 года рождения", - сообщили в управлении.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Задержки движения поезда не было.

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Источник: korrespondent.net