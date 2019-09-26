В Каховке Херсонской области вечером в среду, 25 сентября, вооруженный мужчина забаррикадировался в одном из жилых домов и взял в заложники женщину. Об этом в Facebook сообщило издание Каховская Заря.

"В центре города, возле военкомата, неизвестный вооруженный человек забаррикадировался в одном из жилых зданий. По словам очевидцев была слышна стрельба", - говорится в сообщении.

Позже в полиции Херсонской области сообщили о задержании злоумышленника, угрожавшего применением оружия.

"Представители Государственного бюро расследований сообщили в полицию, что во время проведения ими следственных действий местный житель, который подозревается в совершении военного преступления, стал угрожать правоохранителям применением оружия", - говорится в сообщении.

На место происшествия срочно выехали руководство полиции области, районного отдела и бойцы КОРД и других спецподразделений.

Сейчас мужчина задержан, никто из граждан не пострадал.

Местное СМИ со ссылкой на соседей сообщает, что задержанный часто злоупотреблял алкоголем. Участником боевых действий в зоне АТО или ООС он не был.

Cмотрите фотогалерею: В Каховке вооруженный мужчина взял заложницу

Ранее сообщалось, что в Николаевской области вор взял заложницу и ранил копа.

Перед этим полиция со штурмом освобождала двух заложниц в Одессе.

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Источник: korrespondent.net