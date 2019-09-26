Зеленский не знает деталей дела сына Байдена

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не знает деталей расследования дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером. Об этом он сказал на брифинге в Нью-Йорке после встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, для него это дело является одним из многочисленных, о которых он говорит во время встреч с лидерами различных государств.

"Расследование дела? - Генеральная прокуратура. Пусть расследует все дела. Я даже не знаю очередности этих дел. Я даже не знаю, честно, скажу вам откровенно, деталей этого дела", - сказал он.

Зеленский отметил, что на различных встречах лидеры других государств говорят с ним о тех или иных уголовных делах. "Есть люди, которые у нас в тюрьме. Есть украинцы, которые под судом или в тюрьмах в других странах. Например, с премьер-министром Италии я говорил о возвращении нашего Маркива. Я каждый день говорю о таких кейсах", - пояснил он.

Зеленский указал, что просто дело, связанное с сыном Байдена, в США является очень громким. "А для меня это одно из тех многочисленных дел, о которых я говорю с лидерами других стран, если они у меня спрашивают. Президент Турции говорил мне о рейдерстве, например. Очень много таких дел. Когда я получаю такую информацию от того или иного лидера, я просто передаю ее всем нашим органам. Иногда эти дела много лет расследуются или не расследуются – я не знаю, почему", - сказал он.

Как известно, из-за дела Байдена была опубликована стенограмма телефонного разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net