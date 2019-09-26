Лента RSS
Подписаться на ленту
26 сентября 2019, четверг, 11:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
26. 09. 2019

В столице Австралии разрешили употребление марихуаны

В австралийской столице Канберре приняли законопроект о легализации марихуаны для собственного использования. Об этом сообщает местный телеканал АВС.

"Законы (ACT) приняты на законодательном собрании сегодня днем, позволяют иметь до 50 граммов (каннабиса. – ред.) на человека и максимум четыре растения на каждое домохозяйство. Они вступят в силу с 31 января 2020 года", – говорится в сообщении.

При этом выращивать растения можно будет только в закрытых помещениях, а употреблять марихуану в общественных местах или рядом с детьми запрещено.

Одновременно отмечается, что принятый закон противоречит национальному закону о наркотиках, которым владение марихуаной запрещено. Поэтому полиция сохраняет за собой право арестовывать и обвинять кого-то с каннабисом в соответствии с этими законами.

На данный момент австралийские законодатели дорабатывают законопроект.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке разрешили употребление марихуаны. Жители штата могут употреблять и хранить до 60 граммов каннабиса. В случае, если количество найденной при обыске марихуаны превысит 140 гр, ее владелец заплатит штраф.

Напомним, в Украине легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше половины граждан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.