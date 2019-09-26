В столице Австралии разрешили употребление марихуаны

В австралийской столице Канберре приняли законопроект о легализации марихуаны для собственного использования. Об этом сообщает местный телеканал АВС.

"Законы (ACT) приняты на законодательном собрании сегодня днем, позволяют иметь до 50 граммов (каннабиса. – ред.) на человека и максимум четыре растения на каждое домохозяйство. Они вступят в силу с 31 января 2020 года", – говорится в сообщении.

При этом выращивать растения можно будет только в закрытых помещениях, а употреблять марихуану в общественных местах или рядом с детьми запрещено.

Одновременно отмечается, что принятый закон противоречит национальному закону о наркотиках, которым владение марихуаной запрещено. Поэтому полиция сохраняет за собой право арестовывать и обвинять кого-то с каннабисом в соответствии с этими законами.

На данный момент австралийские законодатели дорабатывают законопроект.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке разрешили употребление марихуаны. Жители штата могут употреблять и хранить до 60 граммов каннабиса. В случае, если количество найденной при обыске марихуаны превысит 140 гр, ее владелец заплатит штраф.

Напомним, в Украине легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше половины граждан.

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Источник: korrespondent.net