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26. 09. 2019

СМИ узнали о задержке военной помощи США Киеву

США не успеют предоставить в полной мере военную помощь до конца финансового года (до октября). Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По данным издания, до 30 сентября США, вероятно, не успеют перевести Украине около $30 млн запланированной ранее военной помощи из $250 млн.. 

Собеседники агентства не смогли сказать, связано ли это с той проволочкой, когда президент США Дональд Трамп временно заблокировал военную помощь Украине, но отметили, что примерно 90% от согласованной ранее суммы до крайнего срока успеют выделить.

"Правительство США также запросило у Конгресса больше времени для выделения оставшихся средств", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены.
 
Позже стало известно, что Киев получит финансирование сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.
 

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Источник: korrespondent.net
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