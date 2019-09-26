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26. 09. 2019

Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашогги, так как оно произошло в период его управления государством, сообщает Лента.ru со ссылкой на PBS.

"Это случилось под моим началом. Вся ответственность за это лежит на мне, потому что это произошло в мое правление", - сказал он журналисту.

На вопрос о том, как это могло произойти без его ведома, он заявил, что в его королевстве три миллиона государственных служащих, в том числе чиновников с доступом к правительственным самолетам.

Как сообщалось, в июне 2019 года ООН опубликовала доклад, в котором назвала власти Саудовской Аравии убийцами Хашогги.

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашогги. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб. 

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Источник: korrespondent.net
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