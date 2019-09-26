Смертельное ДТП под Славянском: трое погибших

На автодороге Киев - Харьков - Довжанский в Донецкой области в четверг, 26 сентября, произошло лобовое столкновение двух авто, в результате которого три человека погибли и пять были травмированы, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Отмечается, что авария произошла около 6.30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область. Смертельные травмы получили двое взрослых и шестилетняя девочка.

"Установлено, что водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением транспортом и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota", - говорится в сообщении.

Водитель и пассажиры Hyundai - 31-летняя женщина и ее шестилетняя дочь - скончались на месте. Семья жила в Славянске.

Пассажиры другого автомобиля травмированы. На месте работает полиция, которая устанавливает обстоятельства аварии.

Две женщины-пассажиры автомобиля Toyota госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Ранее сообщалось, что в Чернигове четыре подростка погибли в ДТП. Авто на скорости врезалось в дерево и было разорвано на части.

А 21 сентября в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. Позже стало известно, что в аварии девять человек погибли. Среди них - один несовершеннолетний.

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Источник: korrespondent.net