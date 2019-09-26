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26. 09. 2019

Лукашенко готов отправить на Донбасс миротворцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отправить миротворцев на Донбасс для контроля участка украино-российской границы. Об этом он сказала в четверг, 26 сентября, на пресс-конференции в Минске.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал президент.

Он отметил, что Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе.

Также Лукашенко заявил о готовности принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Он подчеркнул, что "Беларусь делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине: от обеспечения работы трехсторонней контактной группы в Минске, оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса". "Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру", - сказал президент.

При єтом он отметил, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины. "Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - сказал он.

Напомним, что ранее в Беларуси заявили, что готовы принять встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в Минске.

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Источник: korrespondent.net
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