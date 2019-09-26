Во Франции взорвался и горит химзавод

Во французком городе Руан вночь на четверг, 26 сентября, произошел взрыв на специализированном химическом заводе Lubrizol. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что около 2.50 утра на заводе вспыхнул пожар, а вскоре после этого последовала серия взрывов. Около 130 пожарных прибыли на место происшествия.

VIDÉO : les bruits impressionnants des explosions alors qu’un incendie est en cours dans l’usine Seveso Lubrizol à Rouen. Pas de victimes mais un énorme panache de fumée noire pic.twitter.com/RwVEPsgwJn — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) 26 сентября 2019 г.

Завод относится к категории SEVESO, что означает, что он находится под особым надзором властей в связи с наличием потенциально опасных химических веществ. Lubrizol производит химикаты для транспортных, промышленных и потребительских рынков.

Vidéo de l'explosion à Rouen de l'usine prise par l'un de mes amis encore sous le choc #Lubrizol #Seveso #Rouen pic.twitter.com/bG1UaW8afw — Zyka 🇫🇷 (@ZykaDeRetourV2) 26 сентября 2019 г.

СМИ сообщают, что согласно предварительным анализам, "нет острой токсичности в основных молекулах" выделяемого дыма. Однако, "в качестве меры предосторожности" жители Руана и 11 прилегающих районов должны "оставаться в помещениях". Также сообщается, что в городе Руани и прилегающих районах закрыли школы.

DIRECT - Les sirène ont retenti à 8h, en guise d'appel à la vigilance des habitants de l'agglomération de Rouen #lubrizol https://t.co/0giPIyAeBc pic.twitter.com/dJObhDkeAM — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) 26 сентября 2019 г.

В конце лета мощный взрыв произошел на химическом заводе в индийском штате Махараштра, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали, сообщает полиция региона. Ранее сообщалось, что во Франции произошел взрыв на предприятии компании Corning, которая занимается производством стекла. Взрыв произошел в результате химической реакции в исследовательской лаборатории. Взорвался резервуар с кислотой. Пострадали 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У людей химические ожоги. Также были эвакуированы 150 работников компании. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net