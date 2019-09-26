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26. 09. 2019

Януковича вызывают на заседание суда

Киевский апелляционный суд вызывает экс-президента Виктора Януковича, на заседании 30 сентября. Повестка была опубликована в официальном издании Кабмина Урядовом курьере.

Отмечается, что в 11 часов судьи продолжат изучать апелляцию защиты обвиняемого в уголовном производстве № 11-КП/824/1356/2019 о государственной измене.

Напомним, 24 января районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, Янукович признан виновным по статьям государственная измена и пособничество в ведении агрессивной войны, но оправдан по статье посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия. Позже дело Януковича вернули в суд из-за ошибок. С тех пор суд рассматривает апелляции защитников экс-президента.

А несколько дней назад адвокат беглогог президента заявил, что Янукович готовится вернуться в Украину.

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Источник: korrespondent.net
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