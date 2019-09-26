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26. 09. 2019

В Кремле отреагировали на "новое предложение" по Донбассу

В минских договоренностях нет пункта о размещении миротворцев на Донбассе. Соответствующее предложение президента Беларуси Александра Лукашенко должны оценивать сами участники конфликта. Об этом заявил в четверг, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные "республики" Донбасса. Пока мы не знаем их отношения", - сказал он.

Песков также отметил, что "в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет".

Ранее сегодня Лукашенко заявил о готовности Минска разместить своих миротворцев на украино-российской границе Донбасса.

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Источник: korrespondent.net
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